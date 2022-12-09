Англія

Англійський форвард може повернутись до Лондона.

Нападник Роми Теммі Абрахам має шанси повернутись до Лондона, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Абрагама можуть підписати як заміну Габріелю Жезусу, який отримав травму коліна на чемпіонаті світу. На відновлення бразильцю знадобиться близько трьох місяців. Повідомляється, що "гармаші" мають намір орендувати Абрагама з правом викупу.

Ціна Абрахама на трансферному ринку становить 50 млн євро. В цьому сезоні він лише чотири рази відзначився у воротах суперників, на відмінну від попередньої кампанії, де форвард забив 27 голів у 53 матчах. Бомбардинські звитяги зробили його найкращим бомбардиром серед англійців за сезон Серії A.