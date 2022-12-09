ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Думка Гарета Саутгейма перед чвертьфіналом ЧС-2022.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився перед матчем з Францією у чвертьфіналі ЧС-2022.

"Який сенс виходити на такі матчі та лише закриватися, спиратись на канати? Віримо, що можемо створити Франції проблеми. І ми збираємося це зробити. Збірна повинна дотримуватися шляху, яким ми рухаємося", – сказав Саутгейт.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.