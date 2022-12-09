ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгі відповів, чому арабські тренери не потрібні в європейських командах.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі вважає, що арабським та африканським фахівцям не дають шансів проявити себе в Європі.

"Напевно, це питання найкраще ставити європейським клубам: чому вони не наймають арабських тренерів. Можливо, це питання культури, можливо, це аспект менталітету.

Сьогодні неможливо уявити, щоб Манчестер Сіті чи Барселона найняли арабського тренера. Вони навіть не думають про це, ніби ми не гідні, ніби ми не здатні. Але є моменти в історії, які змушують людей замислитись. Ми, араби та африканці, маємо показати, що ми готові.

Десять років я працюю тренером і на мене ніхто не дивився. Ні, це неможливо, він не має потрібного досвіду. Давайте подивимося когось іншого.

Тепер я у чвертьфіналі чемпіонату світу. Поясніть це диво. Досвід не має значення. Це все навички. Немає значення ваше походження, звідки ви — тільки навички мають значення. Якщо ви не гідні, у вас нема навичок, ви можете піти.

Чвертьфінал? Ми хочемо показати, що Африка заслуговує на те, щоб бути тут. Марокко заслуговує на те, щоб бути тут. Футбол – глобальний світ.

За нами стоїть федерація, за нами цілий народ, за нами цілий континент. Ми маємо арабський світ. Це багато людей. Ось з чого ми черпатимемо енергію та натхнення", — наводить слова Реграгі офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2022 між збірними Марокко та Португалії відбудеться завтра, 10 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.