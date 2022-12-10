Англія

Нідерландець розповів про відносини з Роналду.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував скандальний відхід Кріштіану Роналду з клубу.

"Я хотів, щоб Роналду залишився з першого моменту і досі. Він хотів піти, але до інтерв'ю він мені нічого не говорив.

Влітку Кріштіану сказав: я скажу вам через сім днів, чи хочу я залишитися. Потім він повернувся і сказав: я хочу залишитися", — наводить слова Тен Гага Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду пригрозив залишити табір збірної, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру проти Швейцарії.