ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець обійшов португальця.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу здолала Нідерланди в серії пенальті.

Один з голів в цій зустрічі на свій рахунок записав нападник Ліонель Мессі. Завдяки цьому він обійшов Кріштіану Роналду за голами на великих турнірах, повідомляє Squawka.

Ліонель Мессі відзначився 23 голами на великих турнірах (10 на ЧС та 13 на Копа Америка), тоді як у Роналду поки що 22 (8+14).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліонель Мессі побив рекорд Пеле на чемпіонатах світу.