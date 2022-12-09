ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фернанду Сантуш віддасть перевагу іншому нападнику.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду залишиться в запасі на матч із Марокко в чвертьфіналу чемпіонату світу. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, як і в матчі проти Швейцарії, місце в старті віддадуть Гонсалу Рамушу. Нагадаємо, що в матчі проти швейцарців Рамуш оформив хет-трик.

Нагадаємо, напередодні у пресі з'явилася інформація про те, що лідер та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пригрозив залишити табір національної команди, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Збірна Марокко зіграє проти Португалії 10 грудня, о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.