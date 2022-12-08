ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда в підсумку впоралась і без ображеного зіркового форварда.

Збірна Португалії в раунді 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі розгромила Швейцарію (6:1), завдяки чому пробилась до наступної стадії змагань.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

У звітному матчі головний тренер "європейських селесао" Фернанду Сантуш вирішив обійтись без використання нападника Кріштіану Роналду в стартовому складі.

Місце колишнього футболіста англійського Манчестер Юнайтед на вістрі атаки посів юний форвард лісабонської Бенфіки Гонсалу Рамуш, якому в підсумку вдалось записати на власний рахунок одразу три гольових постріли.

Роналду в підсумку з’явився на полі лише на заміну в другій половині гри, після чого не став дякувати вболівальникам за підтримку разом із іншими партнерами за командою після фінального свистка.

Як потім удалось з’ясувати португальській пресі, Кріштіану в один момент був настільки розчарований, коли дізнався про свою відсутність у стартовому складі, що заявив про наміри залишити табір національної команди, поїхавши додому безпосередньо з підтрибунних приміщень стадіону Лусаїл Айконік.

Однак із плином часу досвідчений футболіст усе ж таки опанував свої емоції, після чого про цей інцидент у розташуванні "хрестоносців" воліють не згадувати.

Збірна Португалії на стадії чвертьфіналу мундіалю-2022 в Катарі зіграє проти Марокко.