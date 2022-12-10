Англія

Англійські гранди шукають підсилення.

Провідні англійські команди кожне січневе трансферне вікно шукають невелике підсилення складу, дивлячись на поточні кадрові проблеми.

Як повідомляє видання Jeunes Footeux, Челсі та Ліверпуль хочуть підписати півзахисника Шеффілд Юнайтед Сандера Берге.

Зазначимо, що на клубному рівні в цьому сезоні норвезький футболіст провів 13 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник Челсі Нголо Канте залишить команду вільним агентом.