"Сороки" нацелились на норвежского хавбека.
Сандер Берге, Getty Images
26 декабря 2021, 11:03
Полузащитник Шеффилд Юнайтед Сандер Берге попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает журналист Николо Скира.
Ньюкасл намерен укрепить состав перед второй половиной сезона и хочет подписать Берге. "Сороки" уже обратились к руководству Шеффилда с предложением по норвежскому опорнику.
Действующий контракт Берге с Ньюкаслом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 8 поединков в футболке "клинков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Лилля Свена Ботмана.