Англия

"Сороки" нацелились на норвежского хавбека.

Полузащитник Шеффилд Юнайтед Сандер Берге попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает журналист Николо Скира.

Ньюкасл намерен укрепить состав перед второй половиной сезона и хочет подписать Берге. "Сороки" уже обратились к руководству Шеффилда с предложением по норвежскому опорнику.

Действующий контракт Берге с Ньюкаслом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 8 поединков в футболке "клинков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Лилля Свена Ботмана.