Німецький клуб готовий розглянути такий варіант, якщо не вдасться перервати оренду Нюбеля.
Кейлор Навас, Getty Images
11 грудня 2022, 18:31
Воротар ПСЖ Кейлор Навас може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Ran.de.
За інформацією джерела, керівництво німецького клубу готове розглянути трансфер 35-річного костаріканця, якщо воно не зможе домовитися з Монако про розірвання орендного договору Александера Нюбеля.
Крім нього, Баварія розглядає послуги Домініка Ліваковича із загребського Динамо, який чудово проявив себе на чемпіонаті світу в Катарі.
ПСЖ, у свою чергу, може відпустити Наваса, але можуть виникнути труднощі, оскільки обидві команди зійдуться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У поточній кампанії Навас не провів жодного матчу у складі парижан.