Німеччина

Німецький клуб готовий розглянути такий варіант, якщо не вдасться перервати оренду Нюбеля.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Ran.de.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу готове розглянути трансфер 35-річного костаріканця, якщо воно не зможе домовитися з Монако про розірвання орендного договору Александера Нюбеля.

Крім нього, Баварія розглядає послуги Домініка Ліваковича із загребського Динамо, який чудово проявив себе на чемпіонаті світу в Катарі.

ПСЖ, у свою чергу, може відпустити Наваса, але можуть виникнути труднощі, оскільки обидві команди зійдуться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У поточній кампанії Навас не провів жодного матчу у складі парижан.