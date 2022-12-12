Англія

Чергові кадрові втрати Ліверпуля.

Лівий нападник Ліверпуля Луїс Діас пропустить три місяці після операції на коліні, про це повідомляє журналіст The Athletic Джеймс Пірс.

Нещодавно Діас відновлювався після травми коліна, через яку він не грав за Ліверпуль з жовтня. Минулого тижня під час тренування колумбієць відчув дискомфорт. Було вирішено робити хірургічне втручання.

Діас переніс операцію, щоб відновити пошкодження бічної колатеральної зв'язки, і, як очікується, вибув приблизно на три місяці.

У поточному сезоні Діас провів 8 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.