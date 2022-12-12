Англія

На Туманному Альбіоні вже шукають заміну Саутгейту.

Після вильоту збірної Англії з ЧС-2022 на Туманному Альбіоні вже почали шукати заміну Гарету Саутгейту.

Як повідомляє The Telegraph, серед кандидатів фігурують чотири спеціалісти: екснаставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно, тимчасово безробітній Томас Тухель, коуч Лестера Брендан Роджерс та нинішній асистент Саутгейта Стів Голланд.

Пошуком потенційної заміни Саутгейту займається технічний директор Футбольної асоціації Англії Джон Макдермотт.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт напередодні в інтерв’ю розповів про причини невтішних виступів своєї команди на світовій першості.