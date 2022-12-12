ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський хавбек висловився про майбутній півфінал чемпіонату світу проти Аргентини.

У півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зустрінеться із Хорватією.

Атакуючий півзахисник хорватської команди Маріо Пашаліч поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Якщо говорити про збірну Аргентини, то насамперед на думку спадають нападники та півзахисники. Найбільш небезпечний, звичайно, Ліонель Мессі, але Аргентина – це не тільки він.

Ще є, наприклад, Лаутаро Мартінес. Ми маємо грати сміливо, продемонструвати мужність, як тоді, коли ми вибили Бразилію", — цитує слова Пашалича Vecernji.hr.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.