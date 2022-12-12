Англія

18-річний форвард може перейти в АПЛ цієї зими або наступного літа.

Нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного німця зацікавлений Челсі, який вивчає можливість підписання футболіста. При цьому є два варіанти можливої угоди.

Перший полягає в тому, що трансфер може бути здійснений цієї зими, але "синім" доведеться домовлятися з "джмелями".

Другий варіант — підписання Юссуфа як вільного агента наступним літом, коли в нього закінчиться контракт.

Можливо, на цей трансфер вплине ситуація з Армандо Броєю, якого вчора забрали з поля на ношах у товариському матчі проти Астон Вілли.

Цього сезону Мукоко провів 22 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість гольових передач. Також він провів одну хвилину на полі у складі збірної Німеччини на ЧС-2022 у Катарі.