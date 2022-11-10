Англія

17-рфчний гравець Боруссії має великий попит на трансферному ринку.

Форвард Боруссії Д. Юссуфа Мукоко цікавий двом топклубам Англії. Як стверджує Sport Bild, за 17-річного нападника мають намір поборотися "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль". Обидва клуби уважно стежать за розвитком німецького форварда.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Мукоко виявляє Барселона, Реал та Ювентус.

Контракту Мукоко з Боруссією закінчується влітку 2023 року. Нагадаємо, що Мукоко не може продовжити контракт з Боруссією Дортмунд через конфлікт із сім’єю.