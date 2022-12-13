Англія

Олександр Зінченко розповів про курйозну ситуацію, коли він перебував у дитячій академії "гірників".

Захисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко розповів про те, що його ледь не вигнали з академії Шахтаря за те, що він на камеру заявив про свою мрію виступати за "канонірів", а не за "гірників".

"Мені було 14 років, я займався в академії Шахтаря. Я робив трюки для відео і наприкінці мене запитали: "Яка у тебе мрія?" Я відповів, що грати за Арсенал.

Другого дня хлопець сказав, що ми повинні перезняти це, тому що клуб збирається вигнати мене. Треба просто сказати, що хочу грати у Шахтарі, а не в Арсеналі. Це було дуже смішно, треба знайти це відео", – наводить слова Зінченка Sky Sports.

Нагадаємо, Зінченко займався в академії "гірників" до 2014 року.

Нинішнього сезону Зінченко провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.