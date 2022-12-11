Англія

Українець розповів про своє самопочуття.

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко висловився про своє самопочуття після травми.

"Ще присутня напруженість в м’язах. Але я майже готовий. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму і бути з командою якомога швидше.

Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. І так, за останні пару місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому. Тепер повністю зосереджений і маю піднесення до кінця сезону", — наводить слова Зінченка Arseblog News.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті більше не продаватиме гравців Арсеналу.