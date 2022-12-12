Англія

Українець — про чемпіонські амбіції Арсеналу.

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко висловився про можливе чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.

"Золото в АПЛ? Ми так далеко не заглядаємо. Нам потрібно зосередитись на кожній грі та йти крок за кроком до своєї мети. Я скажу вам, що нам потрібно робити лише дві речі: старанно працювати та вірити. Кожне очко дуже важливе.

Найголовніше, що всі в Арсеналі скромні та професійні. Зараз у нас є лише один нападник, але ми можемо грати без нападника, і кожен має грати свою роль у команді. Наразі найважливіший відрізок у сезоні, і нам потрібно боротися за щось серйозне", — сказав Зінченко в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті більше не продаватиме гравців Арсеналу.