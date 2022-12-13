Португалець зацікавив вілланів.
Жоау Феліш, getty images
13 грудня 2022, 19:00
Нападник Атлетіко Жоау Феліш вирішив покинути команду в найближчі трансферні вікна та зацікавив багато клубів.
Як повідомляє видання The Athletic, агент гравця Жорже Мендеш веде перемовини з представником АПЛ — Астон Віллою.
Стверджується, що португальський агент має тісні стосунки з керівництвом і наполягає на угоді.
Цього сезону Жоау Феліш провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що інший представник чемпіонату Англії, Арсенал, лідирує у перегонах за підписання Феліша після травми Жезуса..