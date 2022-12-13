Англія

Португалець зацікавив вілланів.

Нападник Атлетіко Жоау Феліш вирішив покинути команду в найближчі трансферні вікна та зацікавив багато клубів.

Як повідомляє видання The Athletic, агент гравця Жорже Мендеш веде перемовини з представником АПЛ — Астон Віллою.

Стверджується, що португальський агент має тісні стосунки з керівництвом і наполягає на угоді.

Цього сезону Жоау Феліш провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що інший представник чемпіонату Англії, Арсенал, лідирує у перегонах за підписання Феліша після травми Жезуса..