Англія

Крім "канонірів" у послугах футболіста зацікавлені ще два клуби АПЛ.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний португалець перебуває у списку інтересів Арсеналу, який лідирує у боротьбі за футболіста, щоб підписати його у січні.

Арсенал планує підписати Феліша як заміну для травмованого Габріеля Жезуса, який вилетів на кілька місяців.

Крім "канонірів" у послугах гравця також зацікавлені Астон Вілла та Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Феліш провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі. Також Жоау провів чотири матчі на ЧС-2022 у складі збірної Португалії, де забив один гол та віддав дві результативні передачі.