Англія

Португалець потрібен англійському клубу.

Англійський Манчестер Юнайтед шукає варіанти для посилення атаки у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє ESPN, манкуніанців поінформували про можливість підписати Фелікса у січні, проте на заваді може стати висока трансферна вартість хавбека – 100 мільйонів євро. Футболіста можуть орендувати до кінця сезону

Також до списку гравців атаки, якими цікавиться МЮ, входять Альваро Мората, Коді Гакпо та Гонсалу Рамуш.

Цього сезону Жоау Феліш провів 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес до Феліша з боку Астон Вілли.