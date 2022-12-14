Україна

Юрій Гура більше не тренер

Головний тренер Юрій Гура залишив Олександрію, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Юрій Володимирович очолив команду на початку сезону 2021/2022. Він, практично з нуля, сформував нову команду, яка поступово із тура в тур набирала обертів, демонструючи хороший яскравий футбол. Загалом у якості головного тренера Олександрії Юрій Володимирович провів 33 матчі. Під його керівництвом команда одержала 16 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок.

Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри Олександрії, виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів", - йдеться у заяві олександрійського клубу.

Раніше ЗМІ називали ймовірного наступника Гури. Це головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.