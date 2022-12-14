ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сміливий прогноз від бразильської легенди.

Чемпіон світу 2002 року Рівалдо звернувся до лідера збірної Аргентини Лео Мессі напередодні фіналу чемпіонату світу.

"Ми не побачимо збірну Бразилії або Неймара у фіналі чемпіонату світу, тому я вболіватиму за Аргентину. Мессі, я не маю слів для тебе. Ти й раніше заслуговував стати чемпіоном світу. Але Бог все знає і нагородить тебе цієї неділі. Ти заслужив титул", — написав Рівалдо у твіттері.

Раніше Мессі натякнув, що після фіналу чемпіонату світу закінчить міжнародну кар'єру.