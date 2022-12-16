Англія

Експартнер по МЮ вважає, що Кріштіану спроможний прийняти неочікуване рішення.

Колишній гравець збірної Франції та МЮ Патріс Евра прокоментував ситуацію, в якій опинився Кріштіану Роналду.

"Я не обговорював з Роналду його майбутнє – ми більше говорили про сім'ї, життя. Не знаю, що він робитиме. Не знаю, чи він завершить кар'єру. Іноді, коли ти отримуєш стільки критики, особливо наприкінці кар'єри, то починаєш думати: "Окей, думаю, настав час зупинитися".

Особливо, коли ти не виходиш у старті збірної. Адже Кріштіану хотів грати і бути у добрій формі саме заради неї. Перемога на чемпіонаті світу була його мрією, а тепер ця мрія у минулому.

Не говоритиму за Кріштіану, але я не здивуюсь, якщо він завершить кар'єру", — сказав Евра.

Нагадаємо, що Роналду зараз перебуває у статусі вільного агента. Футболіст тренується на базі мадридського Реала.