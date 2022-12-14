Іспанія

Португалець знайшов місце, де можна підтримувати форму.

37-річний португалець Кріштіану Роналду тренується на базі мадридського Реала, за який він виступав з 2009 по 2018 рік.

Як повідомляє Relevo, нападник працює над підтримкою форми на одному з полів комплексу – окремо від гравців "королівського клубу".

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його шляхи з Манчестер Юнайтед розійшлися.

Зазначимо, що зараз інтерес до Роналду виявляє лише Аль-Наср.