Португалець знайшов місце, де можна підтримувати форму.
Кріштіану Роналду
14 грудня 2022, 17:36
37-річний португалець Кріштіану Роналду тренується на базі мадридського Реала, за який він виступав з 2009 по 2018 рік.
Як повідомляє Relevo, нападник працює над підтримкою форми на одному з полів комплексу – окремо від гравців "королівського клубу".
Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його шляхи з Манчестер Юнайтед розійшлися.
Зазначимо, що зараз інтерес до Роналду виявляє лише Аль-Наср.