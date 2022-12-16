Схоже, історія Едена в Реалі добігає кінця.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
16 грудня 2022, 15:41
Мадридський Реал хоче попрощатися з Еденом Азаром під час зимового трансферного вікна, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, головний тренер команди Карло Анчелотті не зацікавлений у послугах гравця, хоча сам Азар хотів би дограти сезон у Реалі. Азар має контракт з "вершковими" до літа 2024 року.
Претендує на гравця Інтер, але міланський клуб хоче підписати гравця наступного літа безплатно.
Раніше повідомлялося, що Еден Азар оголосив про завершення міжнародної кар'єри.