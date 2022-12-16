Іспанія

Схоже, історія Едена в Реалі добігає кінця.

Мадридський Реал хоче попрощатися з Еденом Азаром під час зимового трансферного вікна, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, головний тренер команди Карло Анчелотті не зацікавлений у послугах гравця, хоча сам Азар хотів би дограти сезон у Реалі. Азар має контракт з "вершковими" до літа 2024 року.

Претендує на гравця Інтер, але міланський клуб хоче підписати гравця наступного літа безплатно.

Раніше повідомлялося, що Еден Азар оголосив про завершення міжнародної кар'єри.