Англія

Хорват може перебратися в АПЛ.

Манчестер Сіті дуже хоче посилити оборонну ланку підписанням центрального захисника РБ Лейцпиг Йошко Гвардіола.

Як повідомляє видання Sky Sports, англійський клуб збільшив свою пропозицію щодо хорватського футболіста.

Стверджується, що Манчестер Сіті готовий заплатити 110 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що у контракті Гвардіола з Лейпцигом не передбачено відступних. Угода футболіста з "биками" розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі, Манчестер Юнайтед, Реал та Барселона також виявляють інтерес до Гвардіола.