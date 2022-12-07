Хорватський захисник привернув увагу низки команд.
ЙОШКО ГВАРДІОЛ, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 15:49
Йошко Гвардіол цікавий багатьом топ-клубам, повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, інтерес до 20-річного футболіста виявляють Челсі, Манчестер Юнайтед, Реал та Барселона.
Зазначається, що у контракті Гвардіола з Лейпцигом не передбачено відступних.
Контракт футболіста з "биками" розрахований до 2027 року.
За чутками, за свого футболіста німецька команда хоче отримати близько 90 мільйонів євро.