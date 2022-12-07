Німеччина

Хорватський захисник привернув увагу низки команд.

Йошко Гвардіол цікавий багатьом топ-клубам, повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, інтерес до 20-річного футболіста виявляють Челсі, Манчестер Юнайтед, Реал та Барселона.

Зазначається, що у контракті Гвардіола з Лейпцигом не передбачено відступних.

Контракт футболіста з "биками" розрахований до 2027 року.

За чутками, за свого футболіста німецька команда хоче отримати близько 90 мільйонів євро.