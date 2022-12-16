Німеччина

Про це повідомив Джанлука Ді Марціо.

Центральний захисник Лейпцига та національної збірної Хорватії Йошко Гвардіол привернув увагу з боку багатьох європейських топ-клубів. За словами авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, лондонський Челсі та мадридський Реал виявляють до хорватського центрбека найбільший інтерес.

"Я знаю, що наразі ним найбільше цікавляться Челсі та Реал. Вони вже зробили заявки, але вартість його трансферу різко зросла через його виступ на Чемпіонаті світу. Челсі, ймовірно, зробить спробу підписати у січні, але Реал віддає перевагу літній угоді.

Я думаю, що Мадрид був би найкращим варіантом у його кар'єрі. Не тільки тому, що ми говоримо про Реал Мадрид, а й через присутність Карло Анчелотті, і він може зробити Гвардіола кращим. Анчелотті багато знає про захист, і Гвардіолу на цьому етапі кар'єри була б корисна допомога італійського тренера".

Також журналіст додав, що у хорватів підростають два інших топових оборонці 2007 року, за якими активно слідкують топ-клуби.

"За підписання Гвардіола борються всі топ-клуби, але у хорватському футболі рівень захисників і так дуже високий. Два з них знаходяться на радарах різних суперклубів. Один грає праворуч, а інший ліворуч, але вони обидва родом з 2007 року, тому ще дуже молоді. Я говорю в першу чергу про Луку Вшковіча, який є правшою. За ним стежать Парі Сен-Жермен, Ювентус, Мілан, Боруссія Дортмунд і Ред Булл Зальцбург. Іншого захисника звуть Любо Пуліч. Ним цікавляться Ювентус, Ред Булл Зальцбург і Боруссія Дортмунд.

Зараз усі можуть говорити про Гвардіола, але в найближчі роки вболівальники та технічні директори будуть говорити про Вушковича та Пуліча. На даний момент вони є найкращими талантами Хорватії в обороні" — підсумував Ді Марціо в інтерв'ю нідерландському видання Soccernews.nl.

Нагадаємо, Ман Сіті хоче запропонувати за Йошко 100 мільйонів євро. Можливий трансфер гравця особисто з ним вже обговорив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Цього сезону Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 19 поєдинків, у яких забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює хорватського центрбека у 60 мільйонів євро.