ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Хорватії — про 35-річного футболіста.

Йошко Гвардіол поділився враженнями від гри проти Ліонеля Мессі.

"Якоюсь мірою це був приємний досвід, хоча я вже й грав проти нього на клубному рівні минулого сезону. Гра за клуб відрізняється від гри за національну команду.

Я, як мінімум, зможу розповідати дітям про те, що оборонявся проти Мессі 90 хвилин. Сподіваюся, ми візьмемо реванш наступного разу", — наводить слова Гвардіола Jutarnji List.

Нагадаємо, що збірна Аргентини обіграла Хорватію та вийшла у фінал ЧС-2022.