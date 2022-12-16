Англія

Мерсисайдці впевнено обіграли суперника.

В Дубаї на Аль-Мактум Стедіум відбувся спаринг між Ліверпулем та Міланом. Англійська команда здобула перемогу з розгромним рахунком — 4:1.

В першому таймі за команду Юргена Клоппа відзначились Салах і Тьяго, між їхніми голами своє слово сказав Салемакерс. У другій половині поєдинку мерсисайдці дотиснули суперника, забивши ще двічі — дубль на свій рахунок записав Нуньєс.

Ліверпуль — Мілан 4:1

Голи: Салах, 5, Тьяго, 41, Нуньєс, 82, 89 — Салемакерс, 29.

Нагадаємо, Ліверпуль залишився без одного з лідерів команди. Луїс Діас через травму може не зіграти аж до березня.