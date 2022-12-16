Франция

Але є важлива умова.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може продовжити контракт з клубом, але за однієї умови.

Як повідомляє The Telegraph, аргентинець на рішення Мессі може вплинути результат ПСЖ у Лізі чемпіонів. Також для Лео важливо, хто керує командою. За інформацією джерела, 35-річному форварду подобається працювати під керівництвом Крістофа Гальтьє.

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ спливає влітку 2023 року.

Раніше президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі запевнив, що Лео щасливий у французькому клубі.