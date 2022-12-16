Нападник міг би невдало вплинути на атмосферу в команді.
Бензема та Дешам, getty images
16 грудня 2022, 19:28
Карім Бензема покинув табор збірної Франції через пошкодження напередодні групового етапу чемпіонату світу.
Як повідомляє видання L`Equipe, нападник має напружені відносини з головним тренером команди Дидьє Дешама.
Стверджується, що також в Каріма Бензема є непорозуміння з деякими гравцями збірної, хоча володар Золотого м'яча має й справжніх друзів в складі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дидьє Дешам поквапився, виключивши Бензема із заявки на чемпіонат світу.