ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник міг би невдало вплинути на атмосферу в команді.

Карім Бензема покинув табор збірної Франції через пошкодження напередодні групового етапу чемпіонату світу.

Як повідомляє видання L`Equipe, нападник має напружені відносини з головним тренером команди Дидьє Дешама.

Стверджується, що також в Каріма Бензема є непорозуміння з деякими гравцями збірної, хоча володар Золотого м'яча має й справжніх друзів в складі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дидьє Дешам поквапився, виключивши Бензема із заявки на чемпіонат світу.