Італія

Футболіст продовжує відновлюватись після пережитого інциденту в Мілані.

Захисник Монци Пабло Марі повернувся до тренувань з командою після того, як став жертвою пограбування на вулицях Мілана. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Мілані пройшло пограбування, внаслідок якого ножові поранення отримали п'ять осіб, зокрема Марі, а одна людина загинула.

Очікувалося, що на відновлення піде близько чотирьох місяців, але Пабло випереджає графік свого повернення.

Нагадаємо, Марі виступає за Монцу на правах оренди, а його контракт належить Арсеналу. Італійський клуб має опцію викупу 29-річного футболіста.