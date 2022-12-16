Англія

Легенда Ліверпуля — про підготовку до другої частини сезону.

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард прокоментував підготовку "червоних" до другої частини сезону.

"Це як друге передсезоння. Це можливість багато працювати на тренуваннях перезавантажити деякі речі. Я впевнений, що Юрген та його команда багато працюють над тактикою. Але перерва на чемпіонат світу стала можливістю для такого необхідного відпочинку. Вони багато грали за останні кілька років, брали участь у всіх змаганнях у минулому та нинішньому сезоні.

Я дійсно чекаю сильних шести місяців до завершення сезону, тому що ключові гравці мали можливість відпочити і відновитися. А футболісти, які були на чемпіонаті світу, мають повернутися повними впевненістю та фізично готовими. Я чекаю справді сильного, захоплюючого завершення сезону для "червоних", — сказав Джеррард.

Нагадаємо, сьогодні мерсисайдці розгромили Мілан — 4:1.