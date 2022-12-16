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Нині зірковий португалець перебуває у статусі вільного агента.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишив Мадрид після двох днів тренувань на базі Реалу. Про це повідомляє журналіст Серхіо Квіранте.

За інформацією джерела, 37-річний португалець вирушив у Дубай приватним літаком.

Нагадаємо, наразі Роналду перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив МЮ, і може розглядати будь-які пропозиції, якщо вони є.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик та Роналду потрапили у шорт-лист Челсі на тлі травми Брої.