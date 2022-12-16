ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Основні гравці "Ле Бле" пропустили тренування.

Основні футболісти збірної Франції не тренувалися напередодні фінального матчу світової першості.

Як повідомляє RMC Sport, в загальній групі французької збірної не займалися захисник Тео Ернандес та півзахисник Орельєн Чуамені. Повідомляється, що Ернандес зазнає дискомфорту в коліні, а півзахисник лікує забій стегна.

Раніше була інформація, що Рафаель Варан та Ібрагїма Конате захворіли. Відомо також, що через захворювання на тренуванні не було Кінгслі Комана.

Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.