Україна

Вихованець рівненського Вереса поділився своїми планами на майбутнє.

Колишній гравець Вереса Михайло Сергійчук прокоментував свій відхід з рівненського клубу, а також поділився своїми планами на майбутнє.

"Загалом, я був до цього готовий. Я так зрозумів — відбулася розмова президента з головним тренером і наступного дня Юрій Миколайович мені зателефонував і повідомив, що клуб не продовжуватиме зі мною контракт. Нормально поспілкувалися. Я Юрію Миколайовичу ще раніше говорив, що на тих умовах, які є — я не залишаюся. Зараз про це можна багато філософствувати. Але це нормально. Це футбольне життя.

Я навіть не рахував, скільки часу загалом я провів в команді. Вперше зіграв за Верес у 2008 році. Напевно, разів п’ять повертався до команди. Йшов, потім знову повертався.

Перша частина сезону? П’ять з п’яти. Бо перед стартом сезону, напевно навіть Дмитро Поворознюк у своїх рожевих окулярах не вірив, що ми можемо так зіграти. Перший місяць сезону був класним у нашому виконанні. Потім, щоправда, всі почали десь літати. Я говорив: завдання — не вилетіти. Гра на гру не схожа. Бували матчі, де грали справді добре, а результату не здобули.

Перший, кому подякував би — Юрій Миколайович Вірт. Це про останнє моє повернення у Верес. Перед сезоном 2020/21. Він запросив мене в команду після важкої травми. Я впевнений, що жодна команда навіть Другої ліги в тому стані мене б не запросила. А він знову в мене повірив. Сподіваюся, я його не підвів.

Що буде далі — чесно, не знаю. Матиму якісь пропозиції — буду думати. Не сумніваюся, що ще буду грати. Побачимо, де я опинюся. Я вже і в аматорах грав, і в Першій лізі, де лише не грав. Якщо говорити виключно про УПЛ — я вже її набачився. Не прагну опинитися виключно у клубі УПЛ.

Хочу всім щиро подякувати. Колективу, команді. За час, проведений разом. За перемоги і поразки. І ми завжди залишалися командою. Бажаю, щоб тут завжди залишався такий колектив. З такими старими акулами, як Богдан Когут. Щоб залишалася така ж хороша атмосфера в колективі. Ну і перемог. Бо ми все можемо!", - наводить слова Сергійчука прес-служба клубу.

У першій половині сезону Сергійчук провів 14 поєдинків у складі Вереса, у яких відзначився одним голом.

Після 15 турів Верес набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.