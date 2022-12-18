Англія

Футболіст приєднався до лондонського клубу лише влітку.

Томас Стракоша хоче залишити Брентфорд у січні, повідомляє у своєму Твіттері авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. Наразі невідомо, йде мова про оренду чи повноцінний трансфер до іншого клубу.

Відзначимо, що 27-річний албанець перебрався до столиці Англії цього літа після десяти років у Лаціо, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. Втім, за майже півроку Томас провів у футболці "бджіл" лише 1 матч, і той у Кубку Ліги.

Нагадаємо, влітку Стракоша міг перебратися до Челсі.