Англія

Іспанський фахівець прокоментував результат зустрічі.

У рамках 16-го туру чемпіонату Англії Бретнфорд сенсаційно обіграв Манчестер Сіті. Свій коментар щодо гри дав Пеп Гвардіола.

"Виграв найсильніший, у нас були проблеми із самого початку гри. Ми не могли боротися за довгі м'ячі.

Вони дуже добре, дуже глибоко боронилися. Ми не змогли взяти темп, динаміку. Тяжка гра, вони були кращими за нас у ній", — наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті – Брентфорд.