Галлас: Роналду міг би допомогти Челсі

Англія

Француз натякає, що Челсі не прогадає з підписанням Роналду.

Ексзахисник Челсі Вільям Галлас вважає, що "синім" варто розглянути можливість підписання Кріштіану Роналду.

"Челсі потрібно купити нападника. Необхідно знайти відповідного форварда, який би відповідав їхній системі. Я не один бачу цю проблему.

Челсі перебуває в ситуації, коли вони не забивають багато голів, і Роналду міг би з цим допомогти. Йому було важко на лаві запасних на чемпіонаті світу, тому йому потрібен час для роздумів, щоб уникнути ситуації, подібної до того, що сталося в Манчестер Юнайтед. Якщо він і перейде до Челсі, то тільки до кінця сезону, але я думаю, що він міг би чудово там впоратися", – наводить слова Галласа Goal.