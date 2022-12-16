Англія

Лондонський клуб хоче посилити атакувальну лінію в зимове трансферне вікно.

Напередодні стало відомо про те, що нападний лондонського Челсі Армандо Броя порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна в товариському матчі проти Астон Вілли (0:1), через що він пропустит залишок поточного сезону.

Зважаючи ще й на можливий продаж Хакіма Зієша, в зимове трансферне вікно "сині" планують посилити атакувальну лінію — повідомляє Calciomercato.com.

Головною метою лондонського клубу залишається Рафаель Леау з Мілана, однак у шорт-листі Челсі знаходяться й інші футболісти через мінімум 80 мільйонів євро, в які може обійтися трансфер португальця.

Так, лондонці оцінюють можливість підписання українського вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика, колишнього нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, форварда Роми Теммі Абрагама, Душана Влаховича з Ювентуса та нападника мадридського Атлетіко Жоау Феліша.

При цьому підтверджується, що лондонський Арсенал зараз є головним претендентом на Мудрика, а Абрагама Челсі може викупити за 75 мільйонів євро, але не має наміру витрачати таку суму.