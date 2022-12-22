Англія

Футболіст підпише нову угоду з "канонірами".

Днями з'явилася інформація, що Арсенал готує нові контракти для трьох футболістів. Один із них — партнер Олександра Зінченка по лівому флангу Габріел Мартінеллі.

Наразі ж стало відомо, що нова угода з 21-річним бразильцем буде розрахована до 2027 року. Принаймні, про це повідомив у своєму Твіттері авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

У нинішньому сезоні Мартінеллі провів у складі "канонірів" 15 матчів, забив 5 голів і віддав дві гольові передачі. На Мундіалі у футболці збірної Бразилії на рахунку вінгера 3 безрезультативні появи на полі.

Нагадаємо, раніше інтерес до Габріела виявила Барселона.