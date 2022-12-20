Англія

Команда Мікеля Артети працює над збереженням лідерів колективу.

Лондонський Арсенал незабаром розпочне переговори щодо продовження контрактів з трьома лідерами команди. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" готує нові угоди для Букайо Саки, Габріела Мартінеллі та Вільяма Саліба.

У всіх трьох гравців контракти розраховані до літа 2024 року, тому клуб хоче убезпечити їхнє майбутнє в Лондоні.

Наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, на п'ять очок випереджаючи Манчестер Сіті.