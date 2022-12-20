Команда Мікеля Артети працює над збереженням лідерів колективу.
Букайо Сака, Getty Images
20 грудня 2022, 17:31
Лондонський Арсенал незабаром розпочне переговори щодо продовження контрактів з трьома лідерами команди. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" готує нові угоди для Букайо Саки, Габріела Мартінеллі та Вільяма Саліба.
У всіх трьох гравців контракти розраховані до літа 2024 року, тому клуб хоче убезпечити їхнє майбутнє в Лондоні.
Наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, на п'ять очок випереджаючи Манчестер Сіті.