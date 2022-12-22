Англія

Кубок світу став новим випробуванням для Антоніо Конте.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловився щодо підготовки своєї команди до другої частини сезону.

"У нас є гравці, які закінчили Кубок світу пізніше – це нормально, що їхній фізичний стан не становить 100 відсотків. З цієї причини буде дуже важливо в наступні дні зробити правильну оцінку складу та вибрати найкращих для гри з Брентфордом. Ми дуже добре знаємо, як важко грати проти них на виїзді", — підкреснив коуч.

Раніше ми писали, що керівництво "шпор" запропонувало Конте новий контракт.