Англія

Мова про Абдулая Дукуре.

Зимове трансферне вікно ще не відкрилося, проте чутки щодо можливих переходів вже дуже активно ширяться пресою. Зокрема, це стосується можливого переходу Абдулая Дукуре з Евертона до Фулгема.

"Фулгем зацікавлений в Абдулаї Дукуре, він є однією з цілей на січневе вікно — все ще на початковій стадії, оскільки також багато залежить від рішень Евертона.

Седрік Соареш також у списку Марко Сілви, але пока нема просувань у перемовинах з Арсеналом" — повідомляє у своєму Твіттері Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні 29-річний малійський центрхав провів 8 матчів і не відзначався результативними діями. Його угода з "ірисками" розрахована до кінця червня 2023 року, а ціна за даними Transfermarkt — 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, Фулгем може підписати нідерландського фулбека. Втім, у "коттеджерів" є конкуренти.