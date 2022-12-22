Англія

Італієць залишиться працювати в англійській команді.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте продовжить роботу на чолі "шпор", повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, італійцю запропонували новий довгостроковий контракт на покращених умовах. Умови не розголошуються. Відомо лише, що Антоніо зароблятиме на мільйон фунтів стерлінгів на рік більше, ніж зараз. Коуч "шпор" роздумує над пропозицією.

Італійський фахівець підписав 18-місячний контракт у листопаді 2021 року. "Шпори" задоволені роботою італійця, керівництво хоче зберегти Конте на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відновив інтерес до Траоре.