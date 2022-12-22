Англія

Думки Голанда щодо своєї гри на полі.

Нападник Ман Сіті Ерлінг Голанд висловився щодо своєї ролі як під час виступів за "містян", так і у світовому футболі в цілому.

"Я не люблю порівнювати себе з іншими. Я по-своєму унікальний гравець, тому мені не подобається такі порівняння.

ЗМІ останні 10 років чинили так з Роналду та Мессі, а самі гравці підштовхували один одного — це добре. До того ж вони грали за Реал та Барселону — ідеальне суперництво. Але я не думаю про такі речі.

Мбаппе — чудовий молодий гравець. Не забувайте про те, чого він досяг у такому юному віці, і ми побачимо нові досягнення. Я ж зосереджений на собі. Я працюю щодня над тим, щоб стати найкращою версією себе як на полі, так і за його межами", — цитує слова Голанда Viaplay.

Манчестер Сіті поновить сезон у четвер, 22 грудня, поєдинком проти Ліверпуля у рамах Кубка Ліги.