За іспанця хочуть виручити чималу суму.
АНССУМАНЕ ФАТІ, GETTY IMAGES
22 грудня 2022, 15:33
Вінгер Барселони Ансу Фаті може змінити клубну прописку. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, каталонський клуб готовий відпустити 20-річного вінгера, якщо потенційний покупець запропонує за трансфер гравця 80 мільйонів євро.
Таке рішення обумовлене частими травмами гравця, які не дають можливість набрати необхідну ігрову форму і закріпитися в основному складі команди.
У нинішньому сезоні Фаті зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами й 3 асистами.
Раніше повідомлялось, що Фаті незадоволений ігровим часом у Барселоні та хоче піти.