Іспанія

За іспанця хочуть виручити чималу суму.

Вінгер Барселони Ансу Фаті може змінити клубну прописку. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий відпустити 20-річного вінгера, якщо потенційний покупець запропонує за трансфер гравця 80 мільйонів євро.

Таке рішення обумовлене частими травмами гравця, які не дають можливість набрати необхідну ігрову форму і закріпитися в основному складі команди.

У нинішньому сезоні Фаті зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами й 3 асистами.

Раніше повідомлялось, що Фаті незадоволений ігровим часом у Барселоні та хоче піти.