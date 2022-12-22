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Захисник вчергове отримав нагороду.

Захисник Реала Давід Алаба в черговий раз став кращим футболістом Австрії, повідомляє видання Sport.orf.at.

Для тридцятирічного футболіста це вже третя така нагорода поспіль. До того ж це вже дев'ятий подібний титул у кар'єрі.

Давід Алаба у голосуванні набрав 58% голосів. На другому місці опинився Марко Арнаутович з 16 відсоткам. Замкнув трійку Конрад Лаймер з показником 7%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сака — найкращий гравець до 21 року на ЧС-2022 за версією WhoScored.